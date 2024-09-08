Диана Гурцкая: У людей с инвалидностью в Москве есть все возможности для голосования

Сегодня - третий день голосования

У людей с инвалидностью есть все возможности для голосования в Москве. Об этом заявила журналистам народная артистка России Диана Гурцкая.

Мы, люди с инвалидностью, любим свою страну. Я живу в Москве, я безумно люблю этот город. Мы голосуем, и мы являемся частью этого очень важного мероприятия. Возможности сейчас есть, есть разные формы голосования. Это здорово, главное, чтобы в избирательной комиссии знали, что люди с инвалидностью приедут, что люди с разными жизненными ситуациями, люди с инвалидностью по зрению, слабослышащие смогут проголосовать.

Ранее Гурцкая отдала свой голос на избирательном участке, используя терминал электронного голосования. По её оценке, эта система хорошо адаптирована для слепых.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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