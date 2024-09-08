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Заключительный розыгрыш программы "Миллион призов" пройдёт 9 сентября

20:15
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Победители получат СМС-уведомления

9 сентября пройдёт третий, заключительный розыгрыш популярной у москвичей акции "Миллион призов". В нём примут участие проголосовавшие 8 сентября. Победители получат СМС-уведомление с номера DIT_MOS.

Ранее стало известно, что победители акции "Миллион призов" направили 32 миллиона рублей на благотворительность. 18,6 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители перечислили на поддержку участников СВО, ещё более 13 миллионов рублей отправлены в фонды, помогающие тяжелобольным людям и бездомным животным.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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