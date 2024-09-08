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Действующие главы регионов лидируют на местных выборах

21:09
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Трёхдневное голосование завершилось

В России завершился трёхдневный выборный марафон. Он охватил 83 региона страны. В 13 из них, в том числе в Москве определились с составом местных парламентов. За кандидатов на пост губернатора голосовали в Санкт-Петербурге и еще 20 субъектах. В Центризбиркоме этой ночью будут подводить итоги, но предварительные уже известны. Из общих выводов - минимальное количество нарушений и рост интереса избирателей к дистанционному голосованию.

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В Сахалинской области лидирует действующий глава региона, единоросс Валерий Лимаренко. В Хабаровском крае на первом месте идёт ещё один представитель этой партии и врио губернатора Дмитрий Демешин. В Забайкалье побеждает самовыдвиженец Дмитрий Осипов, который возглавляет край с 2019 года. В республике Алтай лидирует кандидат от "Единой России", врио губернатора Андрей Турчак.

За единороссами остаётся и Кемеровская область. Там на первом месте с громадным отрывом идёт врио губернатора Илья Середюк. Причём, в Кузбассе зафиксирована одна из самых высоких явок по стране. Как и в Курской области, несмотря на чрезвычайно сложную обстановку, запугать людей не удалось.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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