Собянин: Выборы в Москве прошли без сбоев

Завершилось трёхдневное голосование

Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, на системы дистанционного электронного голосования было совершено более 300 атак, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, которые привёл Собянин, "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов Москвы. Явка на выборах в столице достигла 40%, это почти в два раза больше, чем в 2019 году.

6-8 сентября в России проходили выборы различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 13 субъектах прошли выборы законодательных органов власти, в трёх регионах - довыборы в Госдуму.

В столице выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах была возможность дистанционного голосования.

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