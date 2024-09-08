"Единая Россия" побеждает на выборах в Москве

Об этом сообщил мэр столицы

"Единая Россия", по предварительным данным, побеждает в 80% избирательных округов на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с такими данными можно говорить о убедительной победе партии, передаёт АГН "Москва".

Он также сказал, что голосование в Москве прошло без сбоев, в штатном режиме. Большой популярностью у москвичей пользовался электронный формат голосования.

6-8 сентября в России проходили выборы различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 13 субъектах прошли выборы законодательных органов власти, в трёх регионах - довыборы в Госдуму.

В столице выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах была возможность дистанционного голосования.

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