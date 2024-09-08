Общественный штаб: Кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме

38 мест из 45

Завершилось голосование на выборах в Мосгордуму. Явка составила 40,32%. Подавляющее большинство избирателей проголосовали онлайн. Такой способ выбрали почти 2,7 млн человек, свыше 320 тысяч голосовали на участках с помощью терминалов.

При этом, как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, бумажные бюллетени выбрали лишь 140 тысяч горожан.

Подводя предварительные итоги выборов, Реут сообщил, что наибольшее количество голосов набрали представители "Единой России". Они получают 38 из 45 мест в столичном парламенте.

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