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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в честь 76-й годовщины основания КНДР

02:30
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Президент РФ отметил, что Россия и КНДР будут укреплять всестороннее стратегическое партнёрство совместными усилиями

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в честь 76-й годовщины основания КНДР.

Президент РФ отметил, что Россия и КНДР будут укреплять всестороннее стратегическое партнёрство совместными усилиями.

Также Путин добавил, что отношения между Россией и КНДР, основанные на прекрасных традициях дружбы и добрососедства, достигли высокого уровня, что наглядно подтвердили недавние переговоры в Пхеньяне. 

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