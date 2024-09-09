артиллерийское преимущество на этом направлении сохраняется за армией России
Украинские войска, находящиеся в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Об этом в воскресенье, 8 сентября, пишет The Economist.
Сейчас для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение российских войск. Помимо этого, журнал обратил внимание на то, что в соседнем Курахово снабжение ВСУ также оказалось ограничено.
Издание также добавило, что артиллерийское преимущество на этом направлении сохраняется за армией России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram