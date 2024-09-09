артиллерийское преимущество на этом направлении сохраняется за армией России

Украинские войска, находящиеся в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Об этом в воскресенье, 8 сентября, пишет The Economist.

Сейчас для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение российских войск. Помимо этого, журнал обратил внимание на то, что в соседнем Курахово снабжение ВСУ также оказалось ограничено.

Издание также добавило, что артиллерийское преимущество на этом направлении сохраняется за армией России.

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