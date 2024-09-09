В России подводят итоги трехдневных выборов. Предварительные результаты

Явка в столице составила сорок процентов

Когда в Калининградской области заканчивали работу избирательные участки, на Дальнем Востоке уже вовсю шёл подсчет голосов. Только в одном Приморском крае завершилось сразу семь избирательных кампаний.

"Время меняется. Люди меняются. И мы должны меняться и идти к лучшему", - говорит жительница Владивостока.

С тем же настроем на избирательные участки в Единый день голосования шли жители 83-х регионов страны. В 21-м из них граждане прямым голосованием избирали губернаторов. В 13-ти формировали местные парламенты. А в трех проходили довыборы депутатов Государственной думы.

Согласно предварительным результатам выборов глав регионов, уже можно с уверенностью говорить, что почти во всех субъектах, где избирали губернаторов, побеждают кандидаты от "Единой России".

"Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время. Тем более, что цели наши остаются прежними. Партия, будучи правящей, вступает за развитие демократии в стране, укрепление закона. За выполнение указов и решений президента нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также "Единая Россия" предварительно лидирует на выборах в Брянской области, Крыму, Севастополе и Татарстане. Победу единороссы празднуют и в российской столице. Там горожане тоже формировали новый состав регионального парламента, где партия власти, вероятно, получит большую часть мандатов.

"По предварительным данным, "Единая Россия" побеждает в восьмидесяти процентах избирательных округов. Так что можно говорить об убедительной победе. Более того, около полутора миллионов москвичей пришли впервые на выборы в Московской городской думы. И я, конечно, благодарен москвичам за такую активность на выборах региональных и местных властей", - отметил мэр москвы Сергей Собянин.

В целом явка в столице составила сорок процентов, что в два раза больше, чем на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Активно шли голосовать граждане и в других регионах. В том числе в приграничных: Курской, Брянской и Белгородской областях. Несмотря на чрезвычайно сложную обстановку, запугать людей там не получилось.

"Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество", - указала председатель ЦИК Элла Памфилова.

И это при таком количестве различных избирательных кампаний и огромном числе кандидатов. Всего в выборах различного уровня участвовало свыше 40 тысяч человек от 23-х политических партий. Люди могли проголосовать за них в течение нескольких дней, в том числе дистанционно. В этот раз электронное голосование было доступно в 25 регионах. И эту возможность, по данным Центризбиркома, использовали 90 процентов зарегистрированных.

Впрочем, немало граждан пришли и на избирательные участки. Среди тех, кто голосовал традиционным способом, и главы парламентских партий.

"Я не сомневаюсь, что, став депутатами Мосгордумы, наши товарищи будут именно пахать. Даже не работать, а именно пахать. Я к этому призываю, и они к этому готовы", - сказал Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Тот же настрой и у "Единой России". От этой партии на различных выборах, которые прошли в стране, было представлено самое большое количество кандидатов. Среди них немало волонтеров, а также ветеранов СВО.

"Партия сделала все, как и поручал президент, чтобы была представлена в ходе выборов та часть общества, которая является нравственным ориентиром в сегодняшней ситуации. Которая способна решать задачи в интересах жителей страны профессионально", - заявил Владимир Васильев, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Все партии и дальше обещают работать на благо страны, которая сейчас находится в непростой ситуации. Оттого конкуренция, считают политики, должна отойти на второй план. Главное - обеспечить единство.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: "Мы призвали все свои штабы, товарищей, всех друзей и кандидатов максимально способствовать, чтобы эти выборы прошли спокойно и обеспечили сплочение общества".

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР: "Мы сейчас переживаем момент истины в нашей новейшей истории. Поэтому сейчас нам всем нужно быть плечом к плечу вне зависимости от партбилета в кармане, возраста, вероисповедания, места жительства. За Россию! За президента! За нашу скорую победу!".

Сейчас подсчет голосов продолжается. За этим крайне важным процессом пристально следят наблюдатели. Всего их свыше 170 тысяч по всей России. Это и представители политических партий, и волонтеры, и члены региональных общественных палат.

Свою работу начали и политические эксперты, которые принимают участие во всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов". Он проходит уже в юбилейный десятый раз. В рамках этого проекта будут обсуждаться в том числе предварительные итоги Единого дня голосования, прошедшего в России. Этих данных ждут и от Центризбиркома, где сейчас, без преувеличения, продолжает кипеть работа.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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