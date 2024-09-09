ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Авиация наносит удары по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничье

08:33
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

По неонацистам отработал "Ночной охотник"

Российские войска продолжают уничтожать террористические подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области.

Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий "Нона" ликвидировали группу вражеской пехоты в лесополосе. Данные об опорнике неприятеля артиллеристам-десантникам передала разведка. Наши расчеты действуют только в ночное время, чтобы противник не смог обнаружить орудия с воздуха.

Наносит удары по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничье и армейская авиация. В этот раз по неонацистам отработал "Ночной охотник". Экипаж вертолета МИ-28 НМ точно накрыл переданные авианаводчиком цели ракетами, а затем вернулся на площадку вылета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Наводчик 2Б16 "Нона-К"
Наводчик 2Б16 "Нона-К"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.