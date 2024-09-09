По неонацистам отработал "Ночной охотник"

Российские войска продолжают уничтожать террористические подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области.

Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий "Нона" ликвидировали группу вражеской пехоты в лесополосе. Данные об опорнике неприятеля артиллеристам-десантникам передала разведка. Наши расчеты действуют только в ночное время, чтобы противник не смог обнаружить орудия с воздуха.

Наносит удары по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничье и армейская авиация. В этот раз по неонацистам отработал "Ночной охотник". Экипаж вертолета МИ-28 НМ точно накрыл переданные авианаводчиком цели ракетами, а затем вернулся на площадку вылета.

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