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Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации

08:47
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Группировка "Центр" накануне освободила Новогродовку в ДНР

Российские военные улучшили тактическое положение в зоне СВО. Группировка "Центр" накануне освободила Новогродовку в ДНР. Отражены восемь контратак ВСУ и нацгвардии. Боевики потеряли до 560 человек.

Танкисты группировки "Запад" продолжают наносить удары по военным объектам, бронетехнике и живой силе противника. На счету только одного экипажа Т-90 М "Прорыв" - десять уничтоженных опорных пунктов врага за неделю. Танкисты работали с закрытых позиций на дальности до 10 километров. Наши "Прорывы", подавляя огневые точки противника, позволяют штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны ВСУ. Зачастую им приходится вступать и в прямое столкновение с неприятелем. Благодаря отваге, проявленной подчиненными лейтенанта Василия Ананьева, весь экипаж удостоен государственных наград. 

На авдеевском направлении точные удары по врагу нанесли наши "Грады". Расчет боевой машины уничтожил большое количество личного состава и техники ВСУ с расстояния в 15 километров. Контроль поражения цели велся с помощью беспилотников. В этом районе операторы БПЛА постоянно контролируют воздушное пространство из-за высокой активности противника, который применяет разведывательные и ударные дроны.

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