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Представлены новые герои СВО

08:37
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Лейтенант Антон Круглик с подчиненными под плотным артиллерийским огнем оперативно наладил связь с командованием

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Платон Абдимаханов обнаружил украинские FPV-дроны, которые летели в сторону наших подразделений, и прицельными выстрелами уничтожил два вражеских беспилотника. Остальные БПЛА ликвидированы на подлете к российским позициям, потерь среди личного состава и техники не допущено.

Лейтенант Антон Круглик с подчиненными под плотным артиллерийским огнем оперативно наладил связь с командованием и передал координаты противника, который взорвал мост на пути следования колонны. По врагу незамедлительно был нанесен ответный удар, а инженерные службы быстро возвели переправы для продвижения наших войск.

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