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На Вьетнам обрушился тайфун, в Калифорнии борются с пожарами

08:51
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Пострадали десятки человек

Не менее 14 человек стали жертвами супертайфуна "Яги", который обрушился на север Вьетнама и оказался одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.

В списке пострадавших - 176 жителей. 13 рыбаков числятся пропавшими без вести. В море затонули 25 грузовых судов. На суше повреждены более трех тысяч домов. На улицах столицы Ханоя и других населенных пунктов - поваленные деревья, фонарные столбы и опоры ЛЭП. Из-за сильных дождей в горах сошли оползни. Реки вышли из берегов и затопили более 120 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Во Вьетнам тайфун пришел со стороны Филиппин и южного Китая - там жертвами стихии стали более 20 человек. Сейчас "Яги" ослабевает и продолжает движение на запад.

А в Калифорнии снова бушуют лесные пожары. Огонь полыхает на окраине национального леса Сан-Бернардино и быстро распространяется из-за сильной жары - температура в регионе превысила 40 градусов. Сейчас пламя вплотную подошло к городу Хайленд - под угрозой более 35 тысяч домов. В округе введено чрезвычайное положение, объявлена эвакуация. Во время борьбы со стихией пострадали трое пожарных.

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