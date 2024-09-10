Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Луна в Стрельце травмирована Юпитером и Солнцем

Овны

Несмотря на разгар рабочей недели, сегодня лучше снизить активность. Сосредоточьтесь на самых простых задачах, которые не требуют большого количества энергии.

Тельцы

Сегодня день, когда сил не очень много и требуется небольшая передышка. Интересная книга или любимый фильм помогут вам восстановить силы после рабочего дня.

Близнецы

Избегайте больших собраний и шумных мероприятий. Обычно они заряжают вас энергией, но сегодня все может закончиться ссорой и выведет вас из равновесия.

Раки

Ваше настроение и самочувствие сильно зависит от Луны, а у нее сегодня трудный день. Постарайтесь не заниматься сегодня супер важными делами, чтобы не ошибиться.

Львы

Не особо рассчитывайте сегодня на свое обаяние, которое спасет в критической ситуации. Сосредоточьтесь на занятиях, которые приносят радость и умиротворение.

Девы

Даже в день, когда сил не так много, мечты и оптимизм помогут вам двигаться вперед. Обдумайте свои планы и наметьте будущие шаги, а вечером хорошенько отдохните.

Весы

Обратите внимание на свое душевное равновесие. Если его нет - постарайтесь не принимать важных решений. Упражнения на растяжку и медитация помогут восстановить баланс.

Скорпионы

День не подходит для заключения договоров, сделок, крупных покупок и денежных переводов. Все будет даваться вам с трудом – проще перенести это на другой день.

Стрельцы

Луна в вашем знаке травмирована Юпитером и Солнцем, поэтому расстроена и не хочет никого видеть. Вы тоже временно уйдите в тень, чтобы сохранить самооценку.

Козероги

Пора заняться своим здоровьем. День идеально подходит для восстановления: приятные процедуры типа массажа или ванны принесут вам большую пользу.

Водолеи

Обязательно найдите время на духовные практики, помогающие успокоить ум. Медитация, йога или просто тихий отдых помогут вам восстановиться после нервного дня.

Рыбы

Ваша интуиция подскажет, когда следует замедлиться. Позвольте себе небольшой отдых: вечерний ритуал ухода за собой улучшит ваше настроение и поможет уснуть.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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