Знаменитости скорбят из-за смерти Маслякова

Звезды прокомментировали печальную новость

Накануне, 8 сентября, стало известно о смерти легендарного ведущего Александра Маслякова. Сообщается, что последние годы 82-летний шоумен боролся с тяжелым заболеванием.

Не только для простой общественности, но и для знаменитостей новость о смерти лидера "КВН" стала шоком. "Александр Васильевич был классным человеком, конечно, мы все его знали и любили. И меня частенько приглашал участвовать в КВН. Понятно, что болел. Понятно, что возраст. Но никак не укладывается в голове", - высказалась в своем телеграм-канале Лера Кудрявцева.

Не остался в стороне и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Александр Масляков ушел!!! Легенда нашего ТВ!!! Он сопровождал меня всю жизнь, олицетворяя отечественное телевидение, блестящий ведущий и большой профессионал…. Светлая память МАСТЕРУ…" - написал он в своем телеграм-канале.

А популярный исполнитель Сергея Лазарев заявил, что не представляет КВН без Александра Маслякова. Также скорбят о покойном Ольга Бузова, Пелагея, Екатерина Стриженова и многие другие знаменитости.

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