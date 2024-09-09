Путин встретится с избранными губернаторами

Дата будет известна позднее

Президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами.

Переговоры пройдут традиционно после выборов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Дата будет объявлена позднее.

"Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. Глав регионов выбирали в 25 субъектах страны, в 21-м из них выборы были прямыми. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты. По предварительным данным, побеждают все действующие губернаторы и все временно исполняющие обязанности.

Так, в частности, после обработки всех протоколов на выборах губернаторов побеждают: в Курской области – врио главы Алексей Смирнов (65,28%), в Калининградской области - врио главы Алексей Беспрозванных (76,55%), в Курганской области - действующий глава Вадим Шумков (85,17%), на Алтае – врио главы Андрей Турчак (74,09%), в Самарской области – врио главы Вячеслав Федорищев (79,56%), в Мурманской области – действующий глава Андрей Чибис (73,99%), в Вологодской области – врио главы Георгий Филимонов (62,3%), в Забайкалье - действующий глава Александр Осипов (82,27%), в Кемеровской области - врио губернатора Илья Середюк (78,38%),в Челябинской области действующий глава Алексей Текслер (81,28%), в Липецкой области - действующий глава Игорь Артамонов (81,16%), в Ставропольском крае - действующий губернатор Владимир Владимиров (79,61%), в Калмыкии - действующий глава Бату Хасиков (79,95%), в Башкирии - действующий глава Радий Хабиров (80,21%), в Хабаровском крае - врио губернатора Дмитрий Демешин (81,03%), в Оренбургской области - действующий губернатор Денис Паслер (78,14%).

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