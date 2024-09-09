Над Белгородской и Курской областями сбили БПЛА

Минувшей ночью атаковали дроны самолетного типа
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над территорией страны два беспилотника.
Два БПЛА самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Предварительно, информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернаторы Курской и Белгородской областей дополнительных сведений не сообщили.
Накануне украинская армия также пыталась атаковать Курскую и Белгородскую области беспилотниками. Были уничтожены три дрона.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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