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Над Белгородской и Курской областями сбили БПЛА

08:37
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Минувшей ночью атаковали дроны самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над территорией страны два беспилотника.

Два БПЛА самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Предварительно, информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернаторы Курской и Белгородской областей дополнительных сведений не сообщили.

Накануне украинская армия также пыталась атаковать Курскую и Белгородскую области беспилотниками. Были уничтожены три дрона.  

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