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Любовь Успенская слегла

08:51
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Певица пожаловалась на головную боль

Любовь Успенская считается одной из самых успешных и востребованных исполнительниц на нашей эстраде. Ее график расписан на недели вперед. Сейчас, к примеру, она гастролирует с концертами. Артистка выступила в Геленджике и собирается спеть в Анапе, однако с ней случилось непредвиденное.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Любовь Успенская опубликовала видео, на котором запечатлена в кровати. Артистка объяснила, что слегла из-за страшной головной боли. Но, несмотря на дискомфорт, певица пообещала выступить и даже уже готовится к выступлению - стилист красит ее прямо в постели.

"Представляете, я сегодня встала в Геленджике, у меня такая головная боль, а надо ехать в Анапу. И я не в состоянии даже собраться. Приходится даже вот лежа в постели... Приняла таблетку... И мой замечательный стилист пытается меня собрать на концерт. Да, тяжела, конечно, жизнь артиста... Но концерт я никогда не отменю!" - заявила Любовь Успенская.

В комментариях многочисленные поклонники пожелали слегшей артистке побыстрее восстановиться.

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