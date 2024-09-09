Удар "вежливой ракеты" уничтожил пункт дислокации ВСУ под Славянском

Число убитых боевиков уточняется

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевке под Славянском (ДНР).

Число убитых и раненых боевиков уточняется, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Пункт временной дислокации боевиков ВСУ уничтожен точным ударом вежливой ракеты <…> Гостиница "Заря" использовалась в качестве ПВД оккупантов - боевиков ВСУ и иностранных наемников", - отметил он.

Ранее ВС России уничтожили мост и колонну ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск). Это крупный транспортный узел, через него железнодорожные и автомобильные пути связывают Донецк с Днепропетровской областью Украины. Также через Красноармейск идет железнодорожное сообщение с Краматорском и Славянском.

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