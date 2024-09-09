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Собянин: Еще около 65 тысяч новых фонарей добавят в Москве к 2030 году

09:09
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Каждый вечер в столице зажигаются свыше миллиона светильников

Москва входит в ТОП-3 самых освещённых городов мира. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, каждый вечер в столице зажигаются свыше миллиона светильников и элементов архитектурно-художественной подсветки. Это почти вдвое больше, чем было 14 лет назад. К 30-му году в Москве не останется ни одной тёмной улицы.

Благодаря интеллектуальной системе управления и экономичному оборудованию, потребление энергии при этом не увеличится. Городское освещение станет полностью светодиодным. Бетонные опоры фонарей заменят на более лёгкие и красивые стальные конструкции. Пешеходные переходы дополнительно оснастят системами контрастного освещения, что существенно повысит безопасность на дорогах.

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