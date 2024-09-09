Масляков оставил роскошное наследство

Ведущий скончался на 83-м году жизни

Накануне, 8 сентября, не стало знаменитого ведущего, создателя КВН Александра Маслякова. Последние два года, по некоторым данным, шоумен боролся с онкологическим заболеванием. Ему даже пришлось оставить съемки передачи КВН.

Теперь его наследство достанется семье — жене Светлане Масляковой, сыну Александру и внучке Таисии. Главное наследство ведущего — компания "АМиК", которую он зарегистрировал в 1997 году вместе с супругой. Эта компания занимается производством "КВН" и всех остальных игр и шоу бренда для Первого канала, а также с 1998 года владеет правами на торговую марку "КВН Клуб Веселых и Находчивых", сообщает aif.

В 2013 году журнал Forbes по открытым источникам подсчитал, что годовой доход "АМиК" составил не менее 3,5 миллионов долларов. Причем эта сумма состояла только из поступлений от трансляций на телевидении, гастрольных туров команд и их отдельных выступлений — другие источники не учитывались. Кроме того компании "АМиК" принадлежит и культурный центр "Планета КВН". Генеральным директором "АМиК" является сын Александра Маслякова.

В 2019 году Масляковы стали обладателями особняка в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе, его площадь составила 654 кв. м, а участка, на котором он расположен, — 36 соток. По оценкам СМИ, особняк обошелся семейству в 388 миллионов рублей. Кроме того, согласно некоторым данным, у Маслякова есть квартира в центре Москвы площадью 200 кв. м, а также небольшая коллекция дорогих машин.

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