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Вертолет привлекли к тушению крупного пожара в Екатеринбурге

09:42
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Запах горящей резины ощущается во всем городе

Сильный пожар произошел на территории промзоны в Екатеринбурге.

Утром в понедельник, 9 сентября, на улице Коммунистическая загорелись старые покрышки. Площадь пожара за короткий промежуток времени увеличилась со 100 квадратных метров до 1,2 тысячи квадратных метров.

В настоящее время возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС России. К тушению привлечены 45 специалистов и 19 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

На место пожара следует мобильная лаборатория Роспотребнадзора для замера воздуха. Запах горящей резины ощущается во всем городе.

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