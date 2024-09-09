Вертолет привлекли к тушению крупного пожара в Екатеринбурге

Запах горящей резины ощущается во всем городе
Сильный пожар произошел на территории промзоны в Екатеринбурге.
Утром в понедельник, 9 сентября, на улице Коммунистическая загорелись старые покрышки. Площадь пожара за короткий промежуток времени увеличилась со 100 квадратных метров до 1,2 тысячи квадратных метров.
В настоящее время возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС России. К тушению привлечены 45 специалистов и 19 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
На место пожара следует мобильная лаборатория Роспотребнадзора для замера воздуха. Запах горящей резины ощущается во всем городе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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