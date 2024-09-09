Боевики готовятся сдать Покровск

Опорный пункт на окраинах Селидова российские штурмовики взяли накануне. Оборона важнейшего логистического укрепрайона ВСУ под ударами нашей артиллерии с каждым днем рушится все сильнее. И сегодня первые разведгруппы уже начали пробивать дорогу в южных районах.

Только за минувшие выходные националисты потеряли три населенных пункта. А в понедельник утром при поддержке танков российская группировка взяла под полный контроль еще один поселок - Водяное.

Командование ВСУ признает - русские выбили украинские подразделения из Красногоровки. Начали штурм поселка Горняк. И морально в Киеве уже готовы к тому, что придется сдать и Покровск. Потери националистов катастрофические. Только на кураховском направлении всего за три дня ликвидированы более 100 человек. Тут важно понимать, что все они были переброшены из резерва на укрепление 71-й бригады ВСУ. То есть националисты вводят в бой последние и очень плохо обученные части. Поэтому неудивительно, что, едва попав на передовую, мобилизованные украинцы предпочитают как можно быстрее сдаться.

Удержать любой ценой позиции в приграничных районах Курской области до ноября - эту задачу ВСУ поставили на Западе. Но в ее успех не верят даже советники НАТО. Националисты уже начали отходить.

Военные сообщили, что в Курской области группировка "Север" выбила бандеровцев из поселка Краснооктябрьское. Контр така захлебнулась почти сразу. Наши бойцы подбили еще два немецких "Мардера". Только в Курской области за месяц ВСУ потеряли почти 600 натовских бронированных машин.

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