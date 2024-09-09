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Российские туристы застряли на популярном китайском острове из-за тайфуна

09:59
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Они не могут вылететь домой уже два дня

Группа российских туристов застряла на острове Хайнань из-за тайфуна Яги.

Стихия ударила по острову еще 6 сентября, повредив инфраструктуру города Хайкоу. Аэропорт города принимает и выпускает только внутренние рейсы. Международный терминал по-прежнему закрыт.

Россияне должны были вылететь домой самолетом китайской авиакомпании Hainan airlines еще 7 сентября, однако рейс несколько раз переносили, а сегодня вовсе отменили.

Люди жалуются, что не могут заселиться в отели, потому что в одних нет мест, а в других — света и воды, пишет Baza. Из-за этого часть туристов вынуждена ночевать около аэропорта прямо на улице, другие ожидают вылета в лобби отелей.

Для посещения Хайнаня не нужно оформление визы, в отличие от материковой части Китая, поэтому россияне не могут покинуть остров другим путем, например, с пересадкой Попытки связаться с консульством и Ростуризмом не принесли результат, рассказал порталу "Ямал-Медиа" один из туристов.

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