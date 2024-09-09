Первая в истории масштабная реставрация Аничкового дворца проходит в Петербурге

Это старейшее из сохранившихся зданий на Невском проспекте

Реставраторы трудятся под самым потолком - расчищают лепнину, мраморные колонны, живописный декор. В предыдущие десятилетия мастера лишь защищали интерьеры от протечек, возможности проводить более масштабные работы не было. Изысканные узоры и орнаменты просто покрывали масляной краской, но под ней лепнина не дышит.

Аничков дворец - старейшее из сохранившихся зданий на Невском проспекте. Он был построен в середине 18 века и назван в честь инженера Михаила Аничкова, он руководил строительством моста, рядом с которым стоит здание. В разное время здесь жили русские императоры, члены их семей. Сейчас идет первая в его истории научная реставрация. Возвращаются авторские интерьеры времен последней масштабной переделки здания, это время правления Александра III. Специалисты укрепляют старинные деревянные перекрытия в полу, вручную подкрашивают утраченные орнаменты, подбирают исторические оттенки для колонн.

"К сожалению, отделка стен первоначальная. Ведь не только колонны, но и стены были - белый искусственный мрамор. До нас она не дошла. Когда-то тут были четыре печи изразцовые, но они были разобраны, и вместе с ними была утрачена отделка искусственным мрамором", - рассказал Михаил Ботаковский, директор реставрационной компании.

Уже готовы зимний сад, малиновая и голубая гостиные, торшерная и кабинет его Императорского Величества. Здесь Александр III работал в кругу семьи, в этом дворце появился на свет его сын, последний российский император Николай II. Реставрация парадной столовой - завершающий этап воссоздания главной анфилады покоев.

Сейчас можно хорошо разглядеть любимую французскими живописцами технику "гризайль" - это когда с помощью разных оттенков серого на плоскости имитирует скульптурный рельеф. Высота этого помещения - более пяти метров, и снизу будет казаться, что потолок украшен лепниной.

Реставрация Аничкова дворца длится почти 30 лет. Так долго - потому что с 1930 года и по сей день он является действующим Дворцом творчества юных и не закрывается на время работ. Именно здесь, говорят его сотрудники, в детях воспитывается то самое трепетное петербургское отношение к памятникам истории и культуры.

"Дети, которые воспитались в такой красоте, вандализмом заниматься точно не будут. Комитет проводит много акций о вандализме, мы объясняем, почему нельзя натирать памятник, почему нельзя на него сесть", - отметил Алексей Михайлов, врио председателя комитета КГИОП.

Завершить реставрацию парадной дворцовой столовой планируют в 2026 году. И потом в этом зале снова будут проводить балы выпускников и новогодние праздники.

Анна Морозов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram