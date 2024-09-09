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Путин направил поздравления Ким Чен Ыну и Рахмону

11:47
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Российский президент отметил высокий уровень отношений между Москвой и Пхеньяном

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Текст опубликован на сайте Кремля. Российский президент отметил высокий уровень отношений между Москвой и Пхеньяном. И выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Также Путин поздравил с Днем независимости президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Российский лидер подчеркнул: Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других международных структур. А отношения между нашими государствами поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.

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