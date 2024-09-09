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Эрнст об уходе Маслякова: "Утрата горькая и невосполнимая"

10:32
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Генеральный директор Первого канала не смолчал

8 сентября умер легендарный ведущий Александр Масляков. Согласно данным СМИ, последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Восемь месяцев назад, по некоторой информации, врачи развели руками, сообщив, что уже ничего не могут сделать - опухоль была неоперабельна.

С 2022 года Александр Масляков перестал вести КВН. В разное время его заменяли сын Александр, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов и Игорь Верник. О смерти легендарного ведущего высказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда – и всегда был молодым. Его работа привела на телевидение десятки талантливых людей, которые стали большими звездами. Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный", - заявил медиаменеджер "КП".

Напомним, что до КВН Масляков вел на советском телевидении передачи "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, девушки!", "Адреса молодых" и другие. Несколько лет был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел популярную программу "Песня года".

Примечательно, что Александр Масляков был в числе немногих россиян – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством".

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