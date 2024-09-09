Ситуация на контроле у прокуратуры

Более 300 пассажиров не смогли вылететь из Владивостока в Москву из-за неисправности самолета авиакомпании "Аэрофлот".

Борт должен был вылететь 9 сентября в 8:40 (01:40 мск), но из-за технической неисправности рейс перенесли на 02:00 (19:00 мск) вторника, 10 сентября.

Вылета ожидают 308 пассажиров, среди которых 29 детей. Всех разместили в отеле, предоставили питание и напитки. Приморская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

В свою очередь в пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что на рейсе SU1701 зарегистрированы 380 пассажиров. 80 из них уже вылетели в Москву другими рейсами. Часть пассажиров будет отправлена другими ближайшими рейсами, остальные будут дожидаться резервного борта из Москвы.

В компании подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях информация о 650 пассажирах, застрявших в аэропорту Владивостока, не соответствует действительности.

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