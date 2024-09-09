Билан не смог спеть несколько своих песен на свадьбе бизнесмена Малофеева

Свадьба состоялась накануне
Диме Билану не разрешили исполнить несколько его песен на свадьбе основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет Baza.
Свадьба, как утверждает Telegram-канал, состоялась 8 сентября на вилле "Ротонда". Всего на церемонии присутствовали более 100 гостей, которых развлекали Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс.
Организация свадьбы якобы обошлась предпринимателю в несколько десятков миллионов рублей, из которых половина составила гонорар артистов.
И если к репертуару Агутина и Лепса вопросов у организаторов не возникло, то Диме Билану якобы запретили исполнять сразу несколько его популярных песен. Среди них - "Ночной хулиган", "Молния" и "Ты не моя пара". Первая композиция рассказывает про пьяные похождения ночного хулигана, который признается в том, что он не святой, а в последнем треке есть такие строки: "Я не твой парень, ты не моя пара".
Слухи о романе бизнесмена и уполномоченной по правам ребенка появились зимой 2024 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram