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Билан не смог спеть несколько своих песен на свадьбе бизнесмена Малофеева

10:26
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Свадьба состоялась накануне

Диме Билану не разрешили исполнить несколько его песен на свадьбе основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет Baza.

Свадьба, как утверждает Telegram-канал, состоялась 8 сентября на вилле "Ротонда". Всего на церемонии присутствовали более 100 гостей, которых развлекали Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс.

Организация свадьбы якобы обошлась предпринимателю в несколько десятков миллионов рублей, из которых половина составила гонорар артистов.

И если к репертуару Агутина и Лепса вопросов у организаторов не возникло, то Диме Билану якобы запретили исполнять сразу несколько его популярных песен. Среди них - "Ночной хулиган", "Молния" и "Ты не моя пара". Первая композиция рассказывает про пьяные похождения ночного хулигана, который признается в том, что он не святой, а в последнем треке есть такие строки: "Я не твой парень, ты не моя пара".

Слухи о романе бизнесмена и уполномоченной по правам ребенка появились зимой 2024 года.

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Дима Билан
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