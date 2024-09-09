Звездный промоутер: Вряд ли Губин действительно вернется

Слова артиста подвергли сомнению

Минувшим летом в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи состоялся творческий вечер Андрея Губина. Сам исполнитель тоже посетил фестиваль, и это стало сенсацией, ведь певец уже давно ведет очень закрытый образ жизни. Но приглашение продюсера, композитора, организатора шоу Игоря Крутого Губин не смог отклонить.

Впрочем, сам Андрей так и не вышел на сцену. Его песни исполнили другие звезды. Однако в беседе с журналистами артист не исключил возможности вернуться в шоу-бизнес: новый материал, по словам Губина, у него есть.

Однако звездный промоутер Сергей Лавров со скепсисом относится к этой перспективе. Он рассказал, что знаком с Губиным и, услышав его слова про возвращение на сцену, немедленно с ним связался, чтобы сделать несколько рабочих предложений, однако тот все их отмел, пожаловавшись на неважное здоровье.

"У него были бы все шансы стать очень востребованным, вернуть популярность. Он так же, как и Сергей Жуков из "Руки вверх!", легко собрал бы стадион. Несмотря на не самый лучший вид. Губин кажется зрителю очень искренним, незаносчивым, как другие звезды. У него много песен, которые народ любит. И люди бы на его концерты пошли. Но пока мы об этом можем говорить только в сослагательном наклонении. Потому что вряд ли он действительно вернется. К сожалению..." - отметил Лавров в беседе с "Миром новостей".

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