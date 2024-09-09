Кабмин уточнил порядок льготного проезда военнослужащих

Ранее процедура не была регламентирована

Правительство уточнило порядок льготного проезда для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей.

Теперь они будут получать компенсацию за использование личного авто, говорится в сообщении кабмина. Соответствующее постановление уже подписано.

Порядок возмещения расходов будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

Ранее процедура компенсации расходов за использование личного автомобиля не была регламентирована. Военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете.

В конце августа стало известно, что семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве.

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