ВСУ разбили школу и спалили село в Курской области

Возвращаться жителям некогда

Село Ворожба в Курской области практически выгорело после атак украинских беспилотников. О последствиях действий ВСУ рассказала преподаватель английского языка местной школы Ирина Звягина.

По ее словам, большинство жителей села эвакуировали еще 7 августа после нападения ВСУ на регион. На сборы им дали всего 10 минут, поэтому уехали с тем, что успехи схватить. Сейчас Звягина живет вместе с дочерью, сыном и матерью в пункте временного размещения в Курске.

"Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома", — рассказала Звягина агентству РИА Новости.

Сама она не планирует возвращаться в родное село и намерена начать новую жизнь в Курске.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло рано утром 6 августа. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, введен режим КТО. Ранее в российском Генштабе заявляли, что продвижение противника остановлено.

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