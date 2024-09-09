Стало известно, когда в Москве будут дожди

Синоптик озвучил прогноз

Сейчас в столичном регионе аномально тепло, а дождей не было уже несколько недель. Некоторые комментаторы в Сети прямо говорят о засухе и необходимости поливать растения на приусадебном участке. Меж тем руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, когда россиянам ждать дождей.

"Сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября", - сообщил синоптик.

Он рассказал о том, что на следующей неделе в Москве будет аномально теплая для этого времени года погода. Днем столбики термометров будут достигать 22–26 градусов тепла, в ночные часы прогнозируются 10–15 градусов тепла, передает NEWS.ru.

Между тем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о заморозках. Уже в начале сентября заморозки будут наблюдаться на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области. При этом циклон принесет обильные осадки в Магадан и на Камчатку.

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