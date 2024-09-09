Было внешнее вмешательство

США и Великобритания сорвали переговоры Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году.

Это косвенно подтвердила экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан в России иноагентом – прим. ред.). Вашингтон не одобрил соглашение, так как посчитал, что главное условие Москвы – "нейтрализация" Украины – невыгодно Киеву, передает РИА Новости.

"На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки <...> на одной из поздних стадий украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет <...> Путин мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок", - сказала она.

Согласно проекту Стамбульских соглашений Россия рассчитывала на отказ Украины от вступления в НАТО и разработки ядерного вооружения. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности "по аналогии с пятой статьей НАТО" (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР). В мае 2022 года переговоры прекратились.

В сентябре 2024 года президент России заявил, что Москва согласна на переговоры с Киевом, но только на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. По словам Путина, Украина была готова на эти условия, однако власти страны решили отказаться от проекта из-за указаний Запада.

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