ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крутой раскрыл стыдную тайну Леонтьева

11:51
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Продюсер разоткровенничался

Валерий Леонтьев считается не только одним из самых успешных артистов в отечественном шоу-бизнесе, но и закрытым. О личной жизни артист предпочитает не распространяться. Более того, он не посещает светских мероприятий, не дает интервью, не снимается на телевидении. Ходят слухи, что большую часть своего времени Валерий Леонтьев проводит в Америке, где у него есть своя недвижимость. Не секрет, что там проживает супруга артиста.

Еще меньше общественность знает о детстве Валерия Леонтьева. По расхожим данным, будущий "казанова" родился в семье помора, родители его часто переезжали, и в какой-то момент, по слухам, воспитанием мальчика занялись бабушка с дедушкой. Завесу тайны решил приоткрыть продюсер, композитор Игорь Крутой.

"Я знаю историю жизни моего друга Валерия Леонтьева. Когда он стал Валерием Леонтьевым, к нему где-то на Дальнем Востоке постучали в гостиничный номер, он открыл дверь, а на пороге стоял мужчина. Этот человек сказал: „Здравствуй, я твой отец“. В ответ Валерий Леонтьев сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул перед носом дверь. А потом жалел об этом", - приводит слова Игоря Крутого Starhit со ссылкой на шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.