Крутой раскрыл стыдную тайну Леонтьева

Продюсер разоткровенничался

Валерий Леонтьев считается не только одним из самых успешных артистов в отечественном шоу-бизнесе, но и закрытым. О личной жизни артист предпочитает не распространяться. Более того, он не посещает светских мероприятий, не дает интервью, не снимается на телевидении. Ходят слухи, что большую часть своего времени Валерий Леонтьев проводит в Америке, где у него есть своя недвижимость. Не секрет, что там проживает супруга артиста.

Еще меньше общественность знает о детстве Валерия Леонтьева. По расхожим данным, будущий "казанова" родился в семье помора, родители его часто переезжали, и в какой-то момент, по слухам, воспитанием мальчика занялись бабушка с дедушкой. Завесу тайны решил приоткрыть продюсер, композитор Игорь Крутой.

"Я знаю историю жизни моего друга Валерия Леонтьева. Когда он стал Валерием Леонтьевым, к нему где-то на Дальнем Востоке постучали в гостиничный номер, он открыл дверь, а на пороге стоял мужчина. Этот человек сказал: „Здравствуй, я твой отец“. В ответ Валерий Леонтьев сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул перед носом дверь. А потом жалел об этом", - приводит слова Игоря Крутого Starhit со ссылкой на шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

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