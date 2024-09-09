Стало известно, на каком кладбище похоронят Александра Маслякова

Время и дата прощания пока не сообщаются

Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении телеведущего.

Время и дата прощания пока не сообщаются.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. По данным СМИ, последние годы ведущий КВН страдал от рака легких.

Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие известные артисты, бывшие и действующие участники КВН.

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