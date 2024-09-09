Стало известно, на каком кладбище похоронят Александра Маслякова

Время и дата прощания пока не сообщаются
Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении телеведущего.
Время и дата прощания пока не сообщаются.
Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. По данным СМИ, последние годы ведущий КВН страдал от рака легких.
Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие известные артисты, бывшие и действующие участники КВН.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram