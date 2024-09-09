"Поставила ведерко": Наташа Королева рассказала о невменяемом состоянии Глушко

Артистка публично пристыдила супруга

В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко, тогда более известного как стриптизер Тарзан. В этом году супруги отметили 21 год со дня свадьбы. В студии ток-шоу "Звезды сошлись" Наташа и Сергей вспомнили о том знаменательном дне и первой брачной ночи.

"Жених был в невменяемом состоянии, я помню", - заявила Королева. Глушко немедленно парировал, что у него "был повод". "Да, я, как нормальный человек, выпил, может, даже чуть больше", - раскрыл карты Сергей. По словам певицы, ее новоиспеченного супруга в тот день занесли в комнату и положили на кровать.

"Я жениха укрывала, переворачивала, даже предусмотрительно поставила ведерко, вдруг жениху будет сильно плохо. В этой ситуации не понадобилось, крепкий был", - с юмором рассказала популярная певица.

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