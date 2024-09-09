Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Он сделал КВН уникальным явлением в России
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ведущего КВН Александра Маслякова.
Ушел человек "многогранного таланта", отметил глава государства. Благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре.
"Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества", - говорится в сообщении Кремля.
Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. По данным СМИ, последние годы ведущий КВН страдал от рака легких. Заслуженного деятеля искусств похоронят на Новодевичьем кладбище. Время и дата прощания пока не сообщаются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram