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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

12:40
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Он сделал КВН уникальным явлением в России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ведущего КВН Александра Маслякова.

Ушел человек "многогранного таланта", отметил глава государства. Благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре.

"Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества", - говорится в сообщении Кремля.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. По данным СМИ, последние годы ведущий КВН страдал от рака легких. Заслуженного деятеля искусств похоронят на Новодевичьем кладбище. Время и дата прощания пока не сообщаются.

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