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Внук Шарля де Голля собрался переезжать в Москву

12:43
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Ранее он заявлял о желании получить российское гражданство

Внук французского генерала и первого президента Пятой республики Шарля де Голля планирует переехать в Москву. Об этом Пьер де Голль рассказал на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Встреча внука прославленного генерала и спикера нижней палаты российского парламента прошла в понедельник, сообщается на сайте Госдумы.

Володин и де Голль говорили о сохранении исторической памяти, отношениях двух стран и укреплении их культурных и гуманитарных связей.

Другие подробности встречи не приводятся.

В конце 2023 года Пьер де Голль заявлял, что намерен получить российское гражданство. По его словам, Россия предлагает большие возможности.

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