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"Есть большая проблема": Королева рассказала об операции невестки

12:45
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Певица заговорила начистоту

В конце августа Наташа Королева и Сергей Глушко женили своего единственного сына Архипа. Его избранницей стала бывшая стриптизерша Мелисса Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). В ток-шоу "Звезды сошлись" новоиспеченные супруги вместе со звездной парой дали большое интервью. В частности, Сергей Глушко признался, что поначалу выбор сына им пришелся не по вкусу. Однако за прошедшие годы Архип и Анна сумели доказать силу своих чувств.

Не одобряли невесту сына Королевой и многие пользователи Сети. Некоторые даже откровенно насмехались над Анной, в частности, доставалось ее лицу. Дело в том, что у девушки неправильный прикус, и сейчас Наташа Королева рассказала, что невестка будет исправлять ситуацию.

"У Мелиссы есть одна большая проблема, о которой мы никогда не рассказывали. С этой проблемой она и приехала в большую Москву, чтобы ее решить. Мелиссу ожидает очень серьезная операция в будущем – это челюстно-лицевая операция", - сообщила Наташа Королева.

Оказалось, в детстве Анна ударилась, в результате у нее сильно деформировалась челюсть. Теперь девушке предстоит сложная операция и долгое восстановление. "Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять. Будут срезать кости с ног, наращивать нижнюю челюсть. Я буду под наркозом, поэтому после наркоза узнаю, наверное, как это будет, больно ли и насколько это опасно. Работа с челюстью – это всегда опасно, там же много нервов рядом. Есть вероятность, что что-то заденут", - сообщила невестка певицы.

Пока супруга Архипа Глушко занимается лечением нижних зубов. Всего же на манипуляции с лицом уйдет порядка полутора лет.

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