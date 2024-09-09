Все прошло прозрачно

Кремль подвел итоги Единого дня голосования - выборы в России прошли образцово и прозрачно.

"Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зарубежные атаки продолжались на протяжении всего голосования, благодаря принятым мерам их удалось отразить, передает РИА Новости.

"Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от внешнего влияния", - подчеркнул представитель Кремля.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. Глав регионов выбирали в 25 субъектах страны, в 21-м из них выборы были прямыми. По предварительным данным, побеждают все действующие губернаторы и все временно исполняющие обязанности.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами, дата будет объявлена позднее.

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