Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

Победители и участники получили призовые баллы

Завершился итоговый розыгрыш в рамках акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва" программы "Миллион призов". Призовые баллы выиграли участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

По итогам трех розыгрышей победителями стали 1705807 человек. Победители основного розыгрыша получат тысячу, три или пять тысяч баллов. Призовые баллы также были начислены различным категориям голосовавших онлайн.

Подробности — на сайте mos.ru.

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