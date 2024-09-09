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Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

13:00
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Победители и участники получили призовые баллы

Завершился итоговый розыгрыш в рамках акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва" программы "Миллион призов". Призовые баллы выиграли участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

По итогам трех розыгрышей победителями стали 1705807 человек. Победители основного розыгрыша получат тысячу, три или пять тысяч баллов. Призовые баллы также были начислены различным категориям голосовавших онлайн.

Подробности — на сайте mos.ru.

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