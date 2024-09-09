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Высокая конкуренция: итоги выборов в Мосгордуму

15:14
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

"Единая Россия" побеждает в 38 округах из 45

В столице подводят итоги выборов в Мосгордуму. Явка превысила 40%, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах пять лет назад. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, выборы прошли без сбоев, несмотря на атаки, которые были предприняты против системы электронного голосования. Их было зафиксировано более 300. Однако даже в пиковые часы все работало штатно. Отдать голос можно было как бумажным бюллетенем, так и электронно на участке или удаленно.

"Около полутора миллионов москвичей пришли впервые на выборы Московской городской думы. Я, конечно, благодарен москвичам за такую активность по выборам региональных и местных властей и это в том числе говорит о том, что создание удобных современных систем голосования вовлекает огромное количество людей в выборы властных органов. Это чрезвычайно на мой взгляд важно", - отметил глава города.

По предварительным данным, "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45, КПРФ - в 3 округах, "Новые люди" и Справедливая Россия за Правду" получают по одному мандату, а в двух округах выигрывают самовыдвиженцы.

Мэр Москвы отметил, что в этом году выборы в городскую думу были высококонкурентными. Если в 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в этот раз их было более 280.

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