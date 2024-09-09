Собянин: В Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Событие это приурочено к столетнему юбилею регулярного автобусного движения в столице и Всемирному дню электротранспорта

Водитель проводит последнюю проверку перед выходом на линию. Для столичного транспорта это 2000-й электробус. И выходит он на линию в праздничную дату. 9 сентября отмечают Всемирный день электротранспорта.

"В отличие от автобусов, конечно, это намного более комфортный транспорт. Меньше тряски, меньше вибраций, меньше грязи. Да и в принципе намного более комфортное рабочее место для водителя", - отметил водитель Владислав Шаповалов.

Сейчас машины на электрической тяге составляют четверть всего парка наземного транспорта столицы. Техника инновационная и полностью российского производства. Основную конструкцию машины собирают в Нижнекамске, а в Москве ее уже оснащают электрооборудованием и устанавливают кресла пассажиров.

Юбилейный 2000-й электробус, который только-только сошел со сборочного конвейера на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, будет курсировать на одном из самых живописных маршрутов Москвы - М3, который идет с востока через центр столицы до Серебряного бора и охватывает главные достопримечательности города.

До конца 2030 года наземный общественный транспорт должен полностью преобразиться, и на столичных дорогах будет уже курсировать почти 6 тысяч электробусов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей собянин в своих соцсетях.

Первый автобусный маршрут в столице был открыт в 1924 году. Восемь машин тогда поехали от Каланчевской площади до Тверской заставы - нынешних трех вокзалов и Белорусского вокзала. В наши дни на смену московскому автобусу постепенно приходит электробус - современный, удобный и экологически чистый. До конца 2030 года поставим еще порядка 3,9 тысячи электробусов. Таким образом, наш наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу.

И это не только благо для экологии (замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год), но и определенный рекорд. Москва сегодня один из мировых лидеров по использованию инновационного транспорта.

"Всего 140 маршрутов обслуживается электробусами - это самое больше количество среди городов Европы. По количеству электробусов мы самый передовой город. Уверенно удерживаем уже 4 года эту планку. За текущие два года количество электробусов столицы удвоилось", - рассказал Николай Асаул, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".

Электробусы отвечают самым строгим в мире стандартам обслуживания пассажиров. В салоне адаптивное освещение, которое в зависимости от времени суток меняет цветовую гамму с холодной на теплую. Электрический отопитель не только бесшумный, но и стабильно поддерживает оптимальную температуру в салоне без вредных выбросов в атмосферу. А цифровизация городского транспорта позволяет пассажирам четко рассчитать время ожидания.

"Сегодня можно получить все пассажирские сервисы прямо в мобильном телефоне или в чат-боте Александре. Либо с QR-кодом, который мы размещаем на остановках. Например, можно посмотреть, где находится ваш ближайший маршрут и какие изменения в городе происходят", - отметила Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта.

С 2025 года в серийное производство запустят новую модель электробуса. У него значительно увеличится запас хода на одном заряде, появятся системы беспилотного управления и постановки на зарядку, а также машинное зрение с активной системой безопасности. Тяговые электрические батареи будут производиться на заводе в Красной Пахре.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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