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Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве

15:21
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС

В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Пройти процедуру можно в лабораториях на колесах - у станций метро, МЦК и МЦД. Сначала врачи осмотрят пациента. А уже потом сделают прививку. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Используют только инактивированные препараты, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию.

Каждый год вакцины разрабатываются по единой рекомендации ВОЗ против актуальных штаммов.

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