Врачи Филатовской больницы прооперировали пациенту сердце и сонную артерию

Операция длилась 6 часов

Позади - сложнейшая операция, которая длилась шесть часов. Редкий случай - на одном операционном столе работали сразу две бригады врачей. Да и пациент неординарный. Алексею 66 лет. Рассказывает - заболела нога. Стало очень трудно ходить. Плюс - тяжелая стенокардия. Его обследовали сначала в подмосковной клинике. Выяснилось - у него тяжело поражены сосуды.

"Курил так много, ну это такая шутка бытует, что стали желтыми даже ногти на ногах. В результате курения у него поражены практически все артерии, которые снабжают все важные органы", - рассказал Олег Аверков, заместитель главного врача Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова.

В нескольких клиниках, куда обращался Алексей, просто отказывались взяться за операцию. При таком критическом сужении артерий слишком велик риск. А в Филатовской решились. Есть подобный опыт. Накануне Алексею сделали полное обследование. И стало понятно - операцию необходимо проводить в два этапа разными командами врачей.

"Делали кардиохирурги первую часть операции, а другая бригада оперировала сонную артерию. И на этом действия не ограничились, выяснилось, что у него долгое время мерцательная аритмия", - добавил Аверков.

В рамках операции удалось предотвратить такие угрозы и риски, как сердечная недостаточность, инфаркт и инсульт.

"Мы сделали каротидную эндартерэктомию, устранили инсульт, что связано с питанием головного мозга. Инсульт по поводу дефибриляции предсердия мы также устранили резекцией ушка левого предсердия. Сделали пластику митрального клапана и полечили еще ишемическую болезнь сердца, сделали аортокоронарное шунтирование", - сообщил Орхан Мусаев, заведующий кардиохирургическим отделением Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова.

Послеоперационный период прошел нормально - уже на вторые сутки Алексей был переведен из реанимации в отделение. А сейчас готовится к выписке. Впереди - реабилитация в течение двух-четырех месяцев. А о вредной привычке - любви к никотину, которая привела к такому количеству проблем со здоровьем - Алексей, как он сам утверждает, уже забыл.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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