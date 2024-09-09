В Подмосковье возобновили советскую традицию посылать студентов на картошку

На добровольной основе - с зарплатой, комфортным проживанием и бесплатным питанием

Уборка картофеля в подмосковных Луховицах не прекращается ни на день. Нужно успеть до начала первых холодов. Местному сельскохозяйственному кооперативу помогают даже студенческие коллективы. Причем требуются разные специалисты. Андрей, например, учится в техникуме и в свободное время управляет трактором в Луховицах. Он подвозит воду для опрыскивателя, который обрабатывает почву от опасных насекомых. Оказался Андрей здесь во время студенческой практики и сразу понял, что свяжет жизнь с сельским хозяйством.

"И вот я пошел сюда. Сначала был обычным слесарем, потом получил права и стал трактористом", - рассказал он.

А Семен совсем скоро станет дипломированным агрономом, пока учится в Тимирязевской академии и заодно помогает будущим коллегам. Он определяет потенциальную урожайность поля. А еще Семен - один из немногих студентов, кто знает, как правильно убирать картофель вручную.

"Настраивается картофелекопалка на определенную глубину, чтобы срезать ровно слой, который более твердый, не выше, не ниже, чтобы картофель не рубить и не заглублять его сильно", - говорит он.

И такая сложная и трудоемкая технология осталась далеко в прошлом. Сегодня собирают урожай исключительно профессионалы, которые научились управлять комбайном.

Чтобы в советское время убрать поле размером четыре гектара понадобилось бы пять дней и около тридцати человек. Это почти полноценный студенческий отряд. Сейчас же достаточно одного комбайна и целого рабочего дня.

Весь картофель отправляют на автоматизированный склад. По транспортерным конвейерным линиям тонны корнеплода проходят маршрут от пункта сортировки до места фасовки, откуда продукт попадает в магазины. И без ручного труда здесь тоже не обходится. Каждую картофелину тщательно отбирают студенты. Конечно, многие из них слышали рассказы о том, как родители во времена СССР ездили на картошку. Теперь им есть с чем сравнить.

Сегодня сельскохозяйственный кооператив в Луховицах возрождает давнюю традицию, когда студенты разных вузов и техникумов помогали собирать урожай. Решение привлечь молодых людей связано с нехваткой кадров на производстве. И если раньше студенты в принудительном порядке ездили на картошку, то сегодня участие в мероприятии добровольное. Молодым людям предоставляют комфортные условия, а их труд оплачивается.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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