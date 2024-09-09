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Лавров: Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны

14:52
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Россия работает над тем, чтобы предотвратить эскалацию

Россия работает над тем, чтобы предотвратить большую войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Сергей Лавров на заседании стратегического диалога с арабскими странами Персидского залива.

Многосторонняя встреча проходит в Эр-Рияде. Глава нашего МИДа отметил: Москва и ряд государств региона смогли преодолеть сопротивление США и добиться принятия резолюций Совета безопасности и Генассамблеи ООН по необходимости прекращения огня в секторе Газа. Однако этого недостаточно - ситуация продолжает накаляться. 

"Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе - от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. И одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. И наша общая ответственность не допустить этого", - сказал Лавров.

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