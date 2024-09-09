Лавров: Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны

Россия работает над тем, чтобы предотвратить эскалацию

Россия работает над тем, чтобы предотвратить большую войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Сергей Лавров на заседании стратегического диалога с арабскими странами Персидского залива.

Многосторонняя встреча проходит в Эр-Рияде. Глава нашего МИДа отметил: Москва и ряд государств региона смогли преодолеть сопротивление США и добиться принятия резолюций Совета безопасности и Генассамблеи ООН по необходимости прекращения огня в секторе Газа. Однако этого недостаточно - ситуация продолжает накаляться.

"Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе - от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. И одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. И наша общая ответственность не допустить этого", - сказал Лавров.

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