Путину доложили о социально-экономической ситуации в Новгородской области

Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с губернатором Новгородской области. Андрей Никитин доложил президенту о социально-экономической ситуации.

В регионе активно развивается производство, на 160 процентов выросли показатели оборонно-промышленного комплекса. С каждым годом к работе привлекают все больше молодых специалистов. Реализуют программы по стимулированию рождаемости и борьбе с бедностью. К 2030 году планируется газифицировать все районы области. С опережением на год идет развитие особой экономической зоны. Приоритетным остается и развитие здравоохранения.

Никитин: Вы мне поручали "пилот" по системе долговременного ухода [за больными] в нашем регионе. Мы начинали эту работу, помните, было много достаточно сомнений тогда, но вот первые результаты: почти на 40 процентов снизилось число госпитализаций этих людей, потому что за ними стали ухаживать, на 30 процентов - число вызовов скорой помощи и на 60 процентов - число обращений за первичной помощью.

Путин: В целом у вас это налажено, Андрей Сергеевич. Но все-таки узких специалистов в системе здравоохранения области пока недостаточно.

Никитин: Владимир Владимирович, безусловно. Поэтому есть программа по предоставлению квартир для медиков, мы ее в регионе реализуем, и на сегодня нам удалось прекратить спад и начать потихонечку рост числа медицинских работников в регионе. То есть где-то на 10 процентов выросло количество врачей за последние три года.