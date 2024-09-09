Аллегрова не смогла поговорить с Киркоровым и Долиной

Певица держалась особняком

Летом в Сочи прошел конкурс молодых исполнителей "Новая волна", организатором которого традиционно стал продюсер, композитор Игорь Крутой. Помимо начинающих артистов, посетили фестиваль и звезды. Не осталась в стороне даже Ирина Аллегрова, хотя в последнее время "шальная императрица" почти не выходит в свет.

Однако общаться с журналистами артистка отказалась, не почтила своим вниманием она и коллег. В частности, даже перекинуться словечком с Филиппом Киркоровым и Ларисой Долиной Ирина Аллегрова не смогла.

"Не виделись, к сожалению... Виделись вот так: я в зале, она - на сцене", - сообщил поп-король отечественной сцены.

"К сожалению, мы с ней даже не пересеклись. Разные гримерки, очень большое расстояние между ними. Я жила в одной, она - в другой. Наши появления в концерте тоже были с большой разницей", - отметила Лариса Долина.

Зато удостоился внимания "императрицы" Игорь Крутой.

"Мне грех жаловаться на отношение Иры ко мне и к моим проектам. Поэтому она в "Песне года" участвует всегда, это уже традиционно. И в "Новой волне" участвует. Она такая же, какой была, знакомы мы больше 40 лет. Но, конечно, не измениться она тоже не могла, пройдя жернова славы, успеха, народной любви. Но сейчас она как-то закрылась", - признался композитор в программе "Ты не поверишь!"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram